Czy grozi nam kryzys walutowy?

Pandemia korona wirusa ma wymiar globalny, jednak jej rozprzestrzenienie się przebiega na linii Chiny-Europa-USA-rynki wschodzące. Podczas gdy Chiny wracają do względnej normalności, a w Europie widzimy poprawę sytuacji, pandemia w takich krajach jak Rosja, Turcja czy Brazylia przybiera bardzo poważne rozmiary. We wszystkich tych przypadkach (z naciskiem na Brazylię) sprawy komplikuje niezdecydowana i późna odpowiedź na zagrożenie. Problem w tym, że sytuacja na wielu rynkach wschodzących nie była dobra już przed kryzysem. Niepoukładane finanse publiczne, problem ze stabilnym wzrostem gospodarczym, turecki kryzys walutowy z 2018 roku – pandemia była ostatnią rzeczą, jakiej te rynki teraz potrzebowały. Ponieważ poza Rosją polegają one w dużej mierze na zagranicznych oszczędnościach, możliwość skutecznej odpowiedzi na kryzys jest bardzo ograniczona. Do tej pory zagraniczny kapitał wynagradzany był wysokimi stopami procentowymi (w okolicy 10% rocznie), więc ich obniżanie nie daje dobrego powodu dla finansowania eksplodujących deficytów. Czysto teoretycznie banki centralne w Turcji czy Brazylii mogłyby same finansować deficyt, tak jak to (pośrednio oczywiście) ma miejsce już w Polsce. Jednak w tej sytuacji odpływ kapitału byłby jeszcze szybszy. Ponieważ lira i real notowane są w reżimie kursów płynnych, klasyczna niewypłacalność połączona ze skokową jednorazową dewaluacją jest mało prawdopodobna. Jednak już teraz obserwujemy lawinową deprecjację tych walut i bez kombinacji poprawy sytuacji globalnej i jakiejś formy pomocy (czy to ze strony Fed czy MFW), sprawy mogą przybrać jeszcze gorszy obrót. Efekt to hiperinflacja i ryzyko społecznej destabilizacji, a co tym idzie gospodarczego chaosu. Brzmi to może bardzo negatywnie, ale sytuacja jest poważna, a do tego dotyczy w istotnym stopniu większości dużych rynków wschodzących (choć np. takiego Meksyku mniej niż Brazylii, czy Turcji).