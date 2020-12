Jest wezwanie na Simple

Wzywający zobowiązuje się nabyć akcje pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęte co najmniej 3.176.025 akcji, czyli co najmniej 66 proc. Zapisy rozpoczną się 5 stycznia i potrwają do 5 lutego 2021 r. Wezwanie uzależnione jest m.in. od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. TSS chce wycofać Simple z giełdy.