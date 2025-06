Mimo trudnej sytuacji rynkowej, spółka zdołała utrzymać dynamikę sprzedaży na dodatnim poziomie, poprawiając przy tym znacząco zdolność do osiągania zysku. Przekonywał też, że konsekwentne działania w zakresie obniżania kosztów oraz poprawiające rentowność zmiany w strukturze sprzedaży, powinny pozwolić w tym roku na wzrost wolumenu sprzedaży oraz poprawę wyników finansowych.

Grupa nadal zamierza rozwijać działalność zarówno w ujęciu geograficznym, jak i produktowym. W tym roku chce m.in. zakończyć na Węgrzech inwestycję w nowy zakład produkujący wełnę szklaną.

Grupa Selena FM nabędzie też Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES

Selena Industrial Technologies, równolegle do umowy dotyczącej przejęcia kontroli nad Izolacją-Jarocin, zawarła też warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES z siedzibą w Niwkach Daleszyckich. Sprzedającymi są Tomasz Ignatowicz i Zofia Pietrus. Nabywana firma, to polski producent pap bitumicznych, działający na rynku od ponad dwóch dekad. Podmiot ten specjalizuje się w produkcji materiałów hydroizolacyjnych dla budownictwa ogólnego, w tym pap asfaltowych, mas bitumicznych, klejów do łączenia papy oraz produktów do budownictwa drogowego.

Zarówno ta umowa, jak i dotycząca Izolacji-Jarocin są zawarte pod warunkiem uzyskania przez Selena Industrial Technologies od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej decyzji wyrażającej zgodę na przejęcie obu firm.

Negocjacje prowadzone w sprawie nabycia obu firm rozpoczęły się 7 kwietnia tego roku. Mając na uwadze ochronę uzasadnionych interesów Seleny FM, podanie tej informacji przed finalizacją rozmów, w szczególności kwoty potencjalnej transakcji i danych oferenta, do wiadomości publicznej zostało uznane jako mogące mieć negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia transakcji. Mogło też w sposób negatywny wpłynąć na konkurencyjność Seleny FM, a także na jej relacje biznesowe z partnerem negocjacyjnym, a także wprowadzić w błąd inwestorów, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji. W efekcie podjęto decyzję o opóźnieniu publikacji informacji o prowadzonych negocjacjach.