Potężna zmienność na CD Projekcie

CD Projekt od kilku dni mocno rośnie, w oczekiwaniu na premierę „Cyberpunka 2077" . Dziś również rozpoczął sesję od mocnej zwyżki, notowania przekroczyły poziom 460 zł, przebijając tym samym sierpniowe maksimum. Jednak w kolejnych godzinach do głosu doszła podaż i przed godz. 13 za akcję polskiego studia trzeba zapłacić już „tylko" 433,5 zł, co oznacza ponad 2-proc. spadek notowań w stosunku do poziomu z piątkowego zamknięcia. Uwagę zwraca bardzo duża aktywność inwestorów. Od rana właściciela zmieniły już akcje CD Projektu o wartości przekraczającej 340 mln zł. Dla porównania: obrót na całym indeksie WIG to niespełna 900 mln zł. CD Projekt jest dziś zdecydowanym liderem pod względem wartości wolumenu na warszawskiej giełdzie. Za nim jest Allegro z niespełna 100 mln zł. Wycena CD Projektu – przy wcześniejszych zwyżkach - sięgnęła 46 mld zł. Obecnie wynosi niespełna 44 mld zł.