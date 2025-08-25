Wskaźnik Oceny Bieżącej spadł z 86,5 w lipcu do 86,4, a Wskaźnik Oczekiwań wzrósł z 90,8 do 91,6 w sierpniu.
Wzrost wynikał z poprawy oczekiwań przedsiębiorstw. Jednak obecna sytuacja została oceniona jako nieco gorsza, poinformowała agencja Ifo.
– Ożywienie niemieckiej gospodarki pozostaje słabe – powiedział prezes Ifo, Clemens Fuest.
– Poprawa nie wystarczy, by stworzyć realne nadzieje na wzrost – powiedział Alexander Krueger, główny ekonomista Hauck Aufhaeuser Lampe. „Wiele opiera się na oczekiwaniach dotyczących przyszłości, których spełnienie jest niepewne”.
Gospodarka Niemiec skurczyła się o 0,3 proc. w drugim kwartale. Federalny Urząd Statystyczny zrewidował w piątek swój wstępny odczyt, mówiący o skurczeniu się gospodarki o 0,1 proc., co jeszcze bardziej osłabiło oczekiwania co do trwałego ożywienia największej gospodarki Europy w tym roku.
W szczególności produkcja przemysłowa wypadła gorzej niż początkowo zakładano, poinformował urząd statystyczny.
Konsumpcja gospodarstw domowych w drugim kwartale została skorygowana w dół do wzrostu o 0,1 proc. ze względu na nowe informacje dostępne w sektorze usług, takie jak miesięczne statystyki dotyczące zakwaterowania i usług gastronomicznych za czerwiec.
Wydatki rządowe wzrosły o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, podał urząd statystyczny. Inwestycje znacząco spadły w drugim kwartale, o 1,4 proc.
Handel zagraniczny również nie wniósł pozytywnego wkładu. W drugim kwartale całkowity eksport towarów i usług spadł o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Niemcy były jedynym członkiem G7 rozwiniętych gospodarek, który nie odnotował wzrostu gospodarczego przez ostatnie dwa lata, a napięcia handlowe mogą sprawić, że po raz pierwszy w powojennej historii Niemiec znajdzie się na drodze do trzeciego roku recesji.
– Wydaje się coraz mniej prawdopodobne, aby jakiekolwiek znaczące ożywienie nastąpiło przed 2026 rokiem – powiedział Carsten Brzeski, globalny dyrektor ds. makroekonomii w ING.
Klaus Wohlrabe, szef działu badań w Ifo, spodziewa się skromnego wzrostu w trzecim kwartale, a produkt krajowy brutto wzrośnie zaledwie o 0,1 proc.
Dodał, że oczekiwania dotyczące eksportu pogorszyły się od czasu, gdy UE i Stany Zjednoczone zawarły pod koniec lipca ramową umowę handlową z podstawową stawką celną w wysokości 15 proc.
Wyższe cła w USA będą hamowały wzrost gospodarczy, podczas gdy obniżki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego i miliardowe wydatki na infrastrukturę obiecane przez rząd niemiecki prawdopodobnie przyspieszą umiarkowane ożywienie, powiedział Thomas Gitzel, główny ekonomista w VP Bank.
– Wzrost indeksu klimatu biznesowego Ifo w ślimaczym tempie może zatem przenieść się w stosunku jeden do jednego na gospodarkę niemiecką – powiedział Gitzel.
Odwołanie przez przez prezydenta Lisy Cook z Zarządu Rezerwy Federalnej otwiera spór prawny, który może się szybko nie zakończyć. Podsyca również niepokój o niezależność Fedu, w którego władzach większość mogą przejąć ludzie nominowani przez Trumpa.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwalnia ze stanowiska Lisę Cook, gubernatorkę Rezerwy Federalnej. Ona nie chce jednak odejść, co może być początkiem długiego sporu prawnego.