Wskaźnik Oceny Bieżącej spadł z 86,5 w lipcu do 86,4, a Wskaźnik Oczekiwań wzrósł z 90,8 do 91,6 w sierpniu.

Wzrost wynikał z poprawy oczekiwań przedsiębiorstw. Jednak obecna sytuacja została oceniona jako nieco gorsza, poinformowała agencja Ifo.

– Ożywienie niemieckiej gospodarki pozostaje słabe – powiedział prezes Ifo, Clemens Fuest.

– Poprawa nie wystarczy, by stworzyć realne nadzieje na wzrost – powiedział Alexander Krueger, główny ekonomista Hauck Aufhaeuser Lampe. „Wiele opiera się na oczekiwaniach dotyczących przyszłości, których spełnienie jest niepewne”.

Niewielkie szanse na ożywienie gospodarcze w Niemczech

Gospodarka Niemiec skurczyła się o 0,3 proc. w drugim kwartale. Federalny Urząd Statystyczny zrewidował w piątek swój wstępny odczyt, mówiący o skurczeniu się gospodarki o 0,1 proc., co jeszcze bardziej osłabiło oczekiwania co do trwałego ożywienia największej gospodarki Europy w tym roku.