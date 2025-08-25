Reprezentacja Polski - Miedzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna - XTB - od lewej Antoni Pokora, Jakub Zalewski, Szymon Jackowski, Zuzanna Augustyniak, Pawel Czermanski
W dniach 22-23 sierpnia w greckiej Olimpii pięciu najlepszych laureatów XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zmierzyło się z reprezentantami 28 krajów podczas Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. Uczniowie szkół średnich z całego świata rywalizowali w trzech etapach - dwóch testowych oraz ustnym.
Srebrne medale wywalczyli: Szymon Jackowski (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie), Jakub Zalewski (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu) oraz Antoni Pokora (2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie). Brązowy medal zdobyła natomiast Zuzanna Augustyniak (VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie). Zadowolenia z kolejnego sukcesu nie krył Szymon Jackowski, multimedalista olimpiad krajowych i międzynarodowych.
- Te dwa dni rywalizacji były świetną okazją, by sprawdzić swoje umiejętności na tle najlepszych rówieśników z całego świata. Jak widać, po raz kolejny wypadło to bardzo dobrze i cieszę się, że mogłem zdobyć dla Polski kolejny medal na międzynarodowej olimpiadzie przedmiotowej - mówi Szymon Jackowski. - Jestem dopiero na początku swojej drogi naukowej. Teraz czekają mnie lata nauki w Stanach Zjednoczonych, które, mam nadzieję, zaowocują w przyszłości. Liczę też, że jeszcze wielokrotnie będę miał okazję dumnie reprezentować Polskę na międzynarodowych salonach - dodaje.
Polska młodzież po raz kolejny udowodniła swój wysoki poziom. Od 2019 roku Polacy przywieźli z Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej łącznie aż 7 złotych medali, 16 srebrnych oraz 4 brązowe. Nad reprezentacją Polski czuwa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, którego partnerem jest firma XTB.
- Jestem dumna z każdego naszego reprezentanta. Polscy licealiści po raz kolejny pokazali, że mają ogromny potencjał i bez kompleksów mogą rywalizować ze swoimi rówieśnikami z całego świata. Mam nadzieję, że to dopiero początek ich wielkich karier - podkreśla Sylwia Kozoń, prezeska Fundacji XTB. - Często słyszymy, że Polacy niewiele wiedzą o ekonomii czy finansach. Tymczasem mamy specjalistów i to wybitnych. Teraz kluczowe jest, by tę wiedzę upowszechniać - dodaje.
W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób posiadających w Polsce majątek powyżej 400 tys. zł zwiększyła się ponad trzykrotnie, do 4 mln. Z kolei liczba osób z majątkiem przewyższającym 4 mln zł wzrosła w tym czasie dwukrotnie, z ok. 50 tys. do ok. 100 tys.
Premier Donald Tusk powołał Dariusza Adamskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zastąpi odwołanego z końcem lipca Sebastiana Skuzę.
Eksperci krytykują plan wyższego CIT dla banków. - Jeszcze kilka takich koncepcji i nawet zatwardziali inwestorzy utwierdzą się w przekonaniu, że polska giełda długoterminowo to nie jest dobry pomysł – alarmuje Marcin Materna, szef działu analiz BM Banku Millennium.
W przyszłym roku banki poniosą nawet 7 mld zł dodatkowych obciążeń fiskalnych – szacuje ZBP. O tyle też mniejsza będzie pula na dywidendy dla posiadaczy akcji tych spółek. Jeszcze gorzej, że wyższa stawka podatku CIT dla banków ma zastać już na stałe.
Ministerstwo Finansów przedstawiło ofertę obligacji skarbowych na wrzesień. Dobra informacja dla oszczędzających jest taka, że oprocentowanie papierów zostało utrzymane na takim samym poziomie co w sierpniu.