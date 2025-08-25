W dniach 22-23 sierpnia w greckiej Olimpii pięciu najlepszych laureatów XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zmierzyło się z reprezentantami 28 krajów podczas Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. Uczniowie szkół średnich z całego świata rywalizowali w trzech etapach - dwóch testowych oraz ustnym.

Sukcesy na Olimpiadzie Ekonomicznej. Kto zdobył medale?

Srebrne medale wywalczyli: Szymon Jackowski (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie), Jakub Zalewski (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu) oraz Antoni Pokora (2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie). Brązowy medal zdobyła natomiast Zuzanna Augustyniak (VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie). Zadowolenia z kolejnego sukcesu nie krył Szymon Jackowski, multimedalista olimpiad krajowych i międzynarodowych.

- Te dwa dni rywalizacji były świetną okazją, by sprawdzić swoje umiejętności na tle najlepszych rówieśników z całego świata. Jak widać, po raz kolejny wypadło to bardzo dobrze i cieszę się, że mogłem zdobyć dla Polski kolejny medal na międzynarodowej olimpiadzie przedmiotowej - mówi Szymon Jackowski. - Jestem dopiero na początku swojej drogi naukowej. Teraz czekają mnie lata nauki w Stanach Zjednoczonych, które, mam nadzieję, zaowocują w przyszłości. Liczę też, że jeszcze wielokrotnie będę miał okazję dumnie reprezentować Polskę na międzynarodowych salonach - dodaje.

Polska młodzież mocna w ekonomii

Polska młodzież po raz kolejny udowodniła swój wysoki poziom. Od 2019 roku Polacy przywieźli z Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej łącznie aż 7 złotych medali, 16 srebrnych oraz 4 brązowe. Nad reprezentacją Polski czuwa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, którego partnerem jest firma XTB.

- Jestem dumna z każdego naszego reprezentanta. Polscy licealiści po raz kolejny pokazali, że mają ogromny potencjał i bez kompleksów mogą rywalizować ze swoimi rówieśnikami z całego świata. Mam nadzieję, że to dopiero początek ich wielkich karier - podkreśla Sylwia Kozoń, prezeska Fundacji XTB. - Często słyszymy, że Polacy niewiele wiedzą o ekonomii czy finansach. Tymczasem mamy specjalistów i to wybitnych. Teraz kluczowe jest, by tę wiedzę upowszechniać - dodaje.