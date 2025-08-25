Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) przedstawił ponury obraz amerykańskiej gospodarki w 2025 roku. Wprawdzie w lipcu wynosił -0,19, co stanowi niewielką poprawę w porównaniu z -0,18 w czerwcu, ale nadal sygnalizuje, że aktywność gospodarcza pozostaje poniżej historycznego trendu czwarty miesiąc z rzędu. Ta utrzymująca się słabość, pogłębiona przez trzymiesięczną średnią kroczącą (CFNAI-MA3) na poziomie -0,18, podkreśla niestabilną sytuację gospodarczą, chociaż indeks nie przekroczył jeszcze krytycznego progu -0,70, historycznie powiązanego z ryzykiem recesji.
Wyniki sektorów rozbieżnych wskazują na załamanie produkcji (-0,10) i stabilną konsumpcję/mieszkalnictwo. Sektory defensywne (usługi komunalne, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby) wyłaniają się jako kluczowe instrumenty zabezpieczające ze stabilną rentownością, stabilnymi zyskami i nieelastycznym popytem w obliczu niepewności politycznej.
Alokacje strategiczne priorytetowo traktują stabilność dywidendy i innowacje w sektorze opieki zdrowotnej, aby zrównoważyć ryzyko przy jednoczesnym utrzymaniu długoterminowego potencjału wzrostu w stagnacji gospodarczej.
Wskaźniki związane z produkcją, które w czerwcu na krótko osiągnęły wartości dodatnie, w lipcu gwałtownie spadły do -0,10 – co stanowi gwałtowne odwrócenie trendu, podkreślając trudności w sektorze wytwórczym i przemysłowym. Wskaźniki związane z zatrudnieniem nieznacznie poprawiły się do -0,06, ale nadal hamuje to ogólny wzrost gospodarczy. Jednocześnie konsumpcja osobista i aktywność na rynku nieruchomości ustabilizowały się, dając promyk nadziei w sektorze, który zazwyczaj napędza odporność gospodarczą.
Wskaźnik dyfuzji CFNAI, wynoszący -0,31, dodatkowo ilustruje nierównomierne ożywienie: 53 z 85 wskaźników miało w lipcu negatywny wpływ, podczas gdy 32 były dodatnie. Ta nierównowaga sugeruje, że chociaż niektóre sektory się stabilizują, szersza gospodarka pozostaje podatna na dalsze pogorszenie. Dla inwestorów ta dwoistość – odporność zatrudnienia i mieszkalnictwa kontra słabość produkcji i konsumpcji – wymaga zróżnicowanego podejścia.
W takim otoczeniu sektory defensywne, takie jak sektor użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej i dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, stają się kluczowymi instrumentami zabezpieczającymi. Branże te rozwijają się w okresach niepewności gospodarczej dzięki nieelastycznemu popytowi, stabilnym przepływom pieniężnym i niskiej wrażliwości na wstrząsy makroekonomiczne.
Indeks Aktywności Narodowej Rezerwy Federalnej w Chicago to miesięczny wskaźnik mający na celu ocenę ogólnej aktywności gospodarczej i związanej z nią presji inflacyjnej. Składa się z 85 miesięcznych wskaźników podzielonych na cztery szerokie kategorie. CFNAI to wskaźnik prognozujący, który sugeruje, jak gospodarka prawdopodobnie będzie wyglądać w najbliższym czasie i został nazwany jednym z „najważniejszych i pomijanych wskaźników ekonomicznych”. Indeks jest skonstruowany w taki sposób, że wartość zerowa oznacza, że gospodarka narodowa rozwija się w swoim historycznym trendzie (średnim) tempie wzrostu. Wartości ujemne oznaczają wzrost poniżej średniej, a wartości dodatnie – wzrost powyżej średniej.
Odwołanie przez przez prezydenta Lisy Cook z Zarządu Rezerwy Federalnej otwiera spór prawny, który może się szybko nie zakończyć. Podsyca również niepokój o niezależność Fedu, w którego władzach większość mogą przejąć ludzie nominowani przez Trumpa.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwalnia ze stanowiska Lisę Cook, gubernatorkę Rezerwy Federalnej. Ona nie chce jednak odejść, co może być początkiem długiego sporu prawnego.
Inwestorzy ucieszyli się z tego, że szef Fedu zasugerował wrześniowe cięcie stóp procentowych, więc indeks Dow Jones Industrial ustanowił pierwszy w tym roku rekord. Kolejnym sprawdzianem dla rynków może być publikacja wyników kwartalnych Nvidii.
Po przejęciu udziałów w Intelu rząd federalny mógłby przejąć udziały w innych amerykańskich firmach produkujących półprzewodniki, a nawet zrobić to w innych branżach – powiedział doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett.