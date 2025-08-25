Na co konkretnie mogą liczyć inwestorzy, którzy będą chcieli kupić obligacje skarbowe we wrześniu?
We wrześniu oprocentowanie rocznych obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 5,00 proc., a 2-letnich 5,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 5,40 proc.. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 5,75 proc. 4-letnie oraz 6,00 proc. 10-letnie. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,95 proc. i 6,25 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.
- We wrześniu warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych utrzymujemy na niezmienionym konkurencyjnym poziomie, przy zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Obligacje detaliczne to możliwość lokowania na okres od 3 miesięcy do 10 lat w przypadku standardowej oferty. Beneficjenci programu 800 + mogą pomnażać oszczędności nawet w okresie 12 lat. Dłuższy okres inwestycji wiąże się z wyższym oprocentowaniem obligacji w pierwszym okresie odsetkowym i wyższą marżą przy ustalaniu oprocentowania na kolejne okresy odsetkowe. Jednocześnie wszyscy posiadacze obligacji, przez cały okres oszczędzania mają elastyczny dostęp do swoich środków – wskazuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w MF.
Czytaj więcej
Przez ponad 13 lat działalności w ramach private debt mieliśmy okazję przeanalizować ponad 10 tys. projektów i wciąż mam wrażenie, że ledwo „poskrobaliśmy” potencjał gospodarki – mówi Rafał Lis, partner w CVI DM.
Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która nie została zmieniona i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych we wrześniu 0,00 proc. dla obligacji 1- rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50 proc.. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00 proc..
Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2,00 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,50 proc. dla 12-letnich.
W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób posiadających w Polsce majątek powyżej 400 tys. zł zwiększyła się ponad trzykrotnie, do 4 mln. Z kolei liczba osób z majątkiem przewyższającym 4 mln zł wzrosła w tym czasie dwukrotnie, z ok. 50 tys. do ok. 100 tys.
Premier Donald Tusk powołał Dariusza Adamskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zastąpi odwołanego z końcem lipca Sebastiana Skuzę.
Eksperci krytykują plan wyższego CIT dla banków. - Jeszcze kilka takich koncepcji i nawet zatwardziali inwestorzy utwierdzą się w przekonaniu, że polska giełda długoterminowo to nie jest dobry pomysł – alarmuje Marcin Materna, szef działu analiz BM Banku Millennium.
W przyszłym roku banki poniosą nawet 7 mld zł dodatkowych obciążeń fiskalnych – szacuje ZBP. O tyle też mniejsza będzie pula na dywidendy dla posiadaczy akcji tych spółek. Jeszcze gorzej, że wyższa stawka podatku CIT dla banków ma zastać już na stałe.