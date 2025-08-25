Finanse
Oprocentowanie obligacji skarbowych tym razem bez zmian

Ministerstwo Finansów przedstawiło ofertę obligacji skarbowych na wrzesień. Dobra informacja dla oszczędzających jest taka, że oprocentowanie papierów zostało utrzymane na takim samym poziomie co w sierpniu.

Publikacja: 25.08.2025 16:11

Oprocentowanie obligacji skarbowych tym razem bez zmian

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

Na co konkretnie mogą liczyć inwestorzy, którzy będą chcieli kupić obligacje skarbowe we wrześniu?

Jakie będzie oprocentowanie obligacji skarbowych?

We wrześniu oprocentowanie rocznych obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 5,00 proc., a 2-letnich 5,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 5,40 proc.. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 5,75 proc. 4-letnie oraz 6,00 proc. 10-letnie. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,95 proc. i 6,25 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

- We wrześniu warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych utrzymujemy na niezmienionym konkurencyjnym poziomie, przy zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Obligacje detaliczne to możliwość lokowania na okres od 3 miesięcy do 10 lat w przypadku standardowej oferty. Beneficjenci programu 800 + mogą pomnażać oszczędności nawet w okresie 12 lat. Dłuższy okres inwestycji wiąże się z wyższym oprocentowaniem obligacji w pierwszym okresie odsetkowym i wyższą marżą przy ustalaniu oprocentowania na kolejne okresy odsetkowe. Jednocześnie wszyscy posiadacze obligacji, przez cały okres oszczędzania mają elastyczny dostęp do swoich środków – wskazuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w MF.

Jak są oprocentowane obligacje?

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która nie została zmieniona i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych we wrześniu 0,00 proc. dla obligacji 1- rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50 proc.. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00 proc..

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2,00 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,50 proc. dla 12-letnich.

