Na co konkretnie mogą liczyć inwestorzy, którzy będą chcieli kupić obligacje skarbowe we wrześniu?

Reklama

Jakie będzie oprocentowanie obligacji skarbowych?

We wrześniu oprocentowanie rocznych obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 5,00 proc., a 2-letnich 5,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 5,40 proc.. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 5,75 proc. 4-letnie oraz 6,00 proc. 10-letnie. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,95 proc. i 6,25 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

- We wrześniu warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych utrzymujemy na niezmienionym konkurencyjnym poziomie, przy zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Obligacje detaliczne to możliwość lokowania na okres od 3 miesięcy do 10 lat w przypadku standardowej oferty. Beneficjenci programu 800 + mogą pomnażać oszczędności nawet w okresie 12 lat. Dłuższy okres inwestycji wiąże się z wyższym oprocentowaniem obligacji w pierwszym okresie odsetkowym i wyższą marżą przy ustalaniu oprocentowania na kolejne okresy odsetkowe. Jednocześnie wszyscy posiadacze obligacji, przez cały okres oszczędzania mają elastyczny dostęp do swoich środków – wskazuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w MF.