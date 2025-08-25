Komisja Nadzoru Finansowego podała dziś komunikaty dotyczące transakcji akcjami dwóch giełdowych spółek. Chodzi o Wojasa i Mabion. Szczegółów nie ujawniono, natomiast wiadomo że nadzorca skierował do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami obu firm.

Co KNF bada w przypadku akcji Mabionu?

W przypadku Mabionu chodzi o podejrzenie ujawnienia informacji poufnych dotyczących dwóch sytuacji. Pierwsza to podpisanie przez Mabion umowy ramowej w sprawie transferu technologii oraz produkcji próbnej szczepionki przeciwko COVID-19 (raport bieżący nr 15/2021). Z kolei druga dotyczy inwestycji Mabionu w celu zwiększenia mocy produkcyjnych w związku ze szczepionką (raport nr 16/2021).

Raport nr 15 trafił na rynek 3 marca 2021 r. Zarząd informował w nim, że w dniu 3 marca 2021 r. zawarł z koncernem Novavax umowę ramową, na podstawie której spółka przy udziale Novavaksu podejmie działania związane produkcją antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 oraz przeprowadzi próby w skali komercyjnej. Z kolei w raporcie bieżącym nr 16 z 2021 r., też datowanym na 3 marca, spółka podała że zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych związanych ze szczepionką na Covid.

W lutym i na początku marca 2021 r. kurs Mabionu był w okolicach 30 zł. 2 marca na finiszu sesji wynosił 31,3 zł. Z kolei 3 marca wzrósł aż o 89 proc. do 59,2 zł. Zanotował wieloletnie maksimum w połowie marca 2021 r., przekraczając podczas sesji poziom 116 zł. Potem zaczął spadać i od jesieni 2022 r. porusza się w trendzie bocznym. Obecnie jest w okolicach 10 zł.