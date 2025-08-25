Komisja Nadzoru Finansowego podała dziś komunikaty dotyczące transakcji akcjami dwóch giełdowych spółek. Chodzi o Wojasa i Mabion. Szczegółów nie ujawniono, natomiast wiadomo że nadzorca skierował do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami obu firm.
W przypadku Mabionu chodzi o podejrzenie ujawnienia informacji poufnych dotyczących dwóch sytuacji. Pierwsza to podpisanie przez Mabion umowy ramowej w sprawie transferu technologii oraz produkcji próbnej szczepionki przeciwko COVID-19 (raport bieżący nr 15/2021). Z kolei druga dotyczy inwestycji Mabionu w celu zwiększenia mocy produkcyjnych w związku ze szczepionką (raport nr 16/2021).
Raport nr 15 trafił na rynek 3 marca 2021 r. Zarząd informował w nim, że w dniu 3 marca 2021 r. zawarł z koncernem Novavax umowę ramową, na podstawie której spółka przy udziale Novavaksu podejmie działania związane produkcją antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 oraz przeprowadzi próby w skali komercyjnej. Z kolei w raporcie bieżącym nr 16 z 2021 r., też datowanym na 3 marca, spółka podała że zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych związanych ze szczepionką na Covid.
W lutym i na początku marca 2021 r. kurs Mabionu był w okolicach 30 zł. 2 marca na finiszu sesji wynosił 31,3 zł. Z kolei 3 marca wzrósł aż o 89 proc. do 59,2 zł. Zanotował wieloletnie maksimum w połowie marca 2021 r., przekraczając podczas sesji poziom 116 zł. Potem zaczął spadać i od jesieni 2022 r. porusza się w trendzie bocznym. Obecnie jest w okolicach 10 zł.
Czytaj więcej
Umowa z koncernem Novavax w sprawie produkcji szczepionki przeciw Covid-19 niesie notowania polskiej spółki. Tymczasem ruszyła budowa księgi popytu na akcje nowej emisji. Weźmie w niej udział PFR?
Z kolei w przypadku akcji Wojasa KNF skierowała do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ujawnienia informacji poufnych dotyczących przyznania spółce pożyczki na korzystnych warunkach (raport bieżący nr 6/2022), wygrania postępowań przetargowych i w konsekwencji uzyskania nowych zamówień (nr 2/2023, nr 6/2023, nr 9/2023) oraz poprawy wyników finansowych (nr 10/2022, nr 3/2023, nr 27/2023).
Akcje Wojasa z dniem 8 listopada 2024 r. zostały wycofane z obrotu. Kurs oscylował wówczas w okolicach 8 zł. W latach 2022-2023, czyli w okresie którego dotyczą wspomniane raporty bieżące, był niższy, ale uwagę zwracają mocne – krótkoterminowe – wybicia notowań. I tak na przykład w okresie koniec lutego – początek marca 2022 r. kurs wzrósł z około 4 zł na ponad 8 zł, a potem gwałtownie spadł.
Raport bieżący nr 6 z 2022 r. jest datowany na 25 marca 2022 r. Spółka podaje w nim, że w dniu 24 marca 2022 r. wczesnym wieczorem została poinformowana przez Polski Fundusz Rozwoju o udzieleniu pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" w kwocie 10 694 000 zł. Na finiszu sesji 25 marca kurs wzrósł o 5 proc. do 5,38 zł. Ale wzrosty zaczęły się wcześniej – 28 lutego kurs zyskał 20,2 proc., 1 marca 16,8 proc., 2 marca 36,6 proc., a 3 marca ponad 6 proc. W kolejnych dniach dominowała podaż (np. 4 marca kurs spadł 10 proc., a 7 marca o 20 proc.).
Czytaj więcej
Nowotarski przedsiębiorca dołącza do grona inwestorów wycofujących spółki z giełdy.
Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours, będzie gościem Dariusza Wieczorka w dzisiejszym programie „Prosto z Parkietu”. Start o godz.12.00.
Zysk netto po dwunastu miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (trwający obecnie rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding w ujęciu skonsolidowanym odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.