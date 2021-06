Rośnie druga noga platform e-commerce

Firmy coraz więcej wydają na reklamę w sieci. To najszybciej rosnący segment reklamowego rynku. Według organizacji zrzeszającej firmy internetowe, IAB Europe, skokowy wzrost wydatków na to medium – o 22 proc. – będzie w tym roku widać szczególnie w drugim kwartale. Daniel Knapp, ekspert współpracujący z IAB, wśród kilku trendów widocznych w gospodarce internetowej widzi rosnący związek rynku reklamy internetowej i platform e-commerce. Widać to już także w wynikach i aktywności firm notowanych na warszawskiej giełdzie.