UKE: unieważnianie aukcji 5G rozpoczęte

Z kolei w art. 115 Pt dodano punkt, mówiący, że do rezerwacji należy wpisać „wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług ustalone przez prezesa UKE z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), po zasięgnięciu opinii Kolegium (...)". Kolegium to tworzą ministrowie oraz szefowie służb.