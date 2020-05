R22 z udanym początkiem roku

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 osiągnęła 49,5 mln zł przychodów oraz 13,9 mln zł znormalizowanej EBITDA. Oznacza to wzrost rok do roku o odpowiednio 33 proc. i 30 proc. Zysk netto wyniósł 3,89 mln zł wobec 3,4 mln zł rok do roku.