Zortrax planuje wejście na rynek NewConnect

Plany rozwojowe w ujęciu produktowym to: rozwój serii M - nowe wersje modeli M200Plus i M300Plus, posiadają pace funkcję druku z dwóch materiałów: bazowego i podporowego, budowa spójnego ekosystemu przez rozwój oprogramowania Z-Suite, będącego centrum zarządzania wszystkimi urządzeniami Zortrax, rozwój oferty materiałów (nowe specjalistyczne żywice do zastosowania w jubilerstwie i stomatologii, współpraca z producentami tworzyw), nowe urządzenie z segmentu prosumer/industrial, pracujące w technologii LPD Plus, rozwój linii UV LCD - niwa maszyna z większym obszarem roboczym, poszerzenie oferty o produkty wychodzące poza technologię druku 3D, uzupełniające pracownię projektanta o narzędzia niezbędne w procesie prototypowania.