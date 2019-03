„Sieć gotowa na 5G” na reklamowe sztandary

– W obszarach naszej sieci, które są 5G-Ready, klienci posiadający urządzenia pomocnicze będą mogli korzystać z internetu o prędkości około 80–100 Mb/s, w szczycie dochodzącym do 300–500 Mb/s. Można to porównać ze średnią prędkością danych w naszej sieci 4G LTE, w której szybkość przesyłania danych waha się między 20–30 Mb/s i w okresach szczytowych potrafi dojść do 50 Mb/s – podał Jean-Marc Harion.