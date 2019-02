R22: Małe i średnie firmy kluczem do ekspansji

Zdaniem zarządu obecny kurs akcji nie odpowiada realnej wartości spółki. W związku z tym na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przedstawiona zostanie propozycja skupu akcji własnych. Skup ma objąć do 350 tys. akcji i trwać około 18 miesięcy. Maksymalna cena nabywanych akcji to 25 zł za walor, a budżet przewidziany na tę operację to 5 mln zł. Dla porównania kurs akcji we wtorkowe popołudnie wynosił 18,02 zł, a kapitalizacja całej firmy sięgała 255 mln zł.