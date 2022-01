Kolejny nieudany debiut na NC

Spółka w maju 2021 r. pozyskała ponad 1,1 mln zł w publicznej ofercie akcji. Do tej pory wydała dwa tytuły: „Don't be afraid" (wersja na PC, prolog przed premierą obejrzało 200 tys. osób) oraz „The Last Show of Mr Chardish". Obecnie pracuje nad trzema grami, których premiery przewidziane są w 2022 r., są to: „Bad Trip" (gra typu story-driven simulator, zainspirowana serialem „Breaking Bad"), „Artifical Intelligence Defense" (typ tower defense, potencjał sprzedażowy to 100 tys. egzemplarzy, przewidziane wydatki 240 tys. zł) oraz „The Last Breath" (horror, potencjał sprzedażowy szacowany na 200 tys. egzemplarzy, wydatki 350 tys. zł). W akcjonariacie firmy są: RTLY Investments (13,33 proc.), Cathenel (9,10 proc.), Stefan Twardak (7,85 proc.) i Sebastian Schubert (5,95 proc.). KD