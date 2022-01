Nowe rekomendacje

Jak prognozują eksperci, lepsze wyniki po IV kw. względem tego samego okresu 2020 r. mogą pokazać dwie z ostatnich wymienionych firm. Przychody CreativeForge Games mają podskoczyć o 175,8 proc., do 1,4 mln zł, podczas gdy Forever Entertainment – o 34,7 proc., do 5,5 mln zł. Z kolei zgodnie z przewidywaniami ekspertów DM BDM przychody SimFabric mają skurczyć się o 23,9 proc., do 3,6 mln zł.