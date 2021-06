Trzydniowa przerwa w dostawach rosyjskiej ropy

Ropociąg „Przyjaźń" to połączenie z Rosji przez Białoruś do Polski i Niemiec. Surowiec dostarczany jest nim m.in. do rafinerii Orlenu w Połocku i Lotosu w Gdańsku. Obie spółki coraz mocniej stawiają jednak na dostawy z innych kierunków niż wschodni. Czynią to poprzez gdański Naftoport do którego dostarczana jest ropa z różnych krajów i kontynentów.