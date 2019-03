Prezes KGHM Marcin Chludziński: większy popyt niż podaż będzie podnosić cenę

Zacznijmy od tego, że w 2018 r. osiągnęliśmy bardzo dobre, wyższe od zakładanych wyniki produkcyjne i finansowe. To istotne, mając na uwadze, że to był trudny rok ze względu na wpływ awarii, do jakiej doszło w jednej z hut jeszcze w 2017 r., oraz przestój remontowy. W kontekście wyzwań rok wypadł bardzo dobrze. W styczniu i lutym obserwujemy dalszy wzrost produkcji metali rok do roku, a większa produkcja to większa sprzedaż. Widzimy dobrą tendencję, jeśli chodzi o kopalnię Sierra Gorda w Chile.