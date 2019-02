Serinus pozywa kanadyjskie firmy

Według Serinus Energy działania zleceniobiorców doprowadziły do wielokrotnych opóźnień w dostarczeniu gotowych urządzeń niezbędnych do uruchomienia zakładu przetwarzania gazu ziemnego Moftinu w Rumunii. Chodzi o moduły do niskotemperaturowej separacji i do odwadniania glikolu trietylenowego. Dzięki nim ma być osuszane błękitne paliwo wydobywane z lokalnych złóż i tym samym będzie można je wtłoczyć do rumuńskich gazociągów i sprzedać na rynku.