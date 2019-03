Arctic Paper mocno traci po wynikach

W segmencie papieru produkcja w IV kwartale 2018 r. spadła do 150 tys. ton (w porównaniu do 165 tys. ton w IV kwartale 2017 r.) ze względu na przejściowy spadek popytu rynkowego w listopadzie i grudniu, który dotyczył zarówno papieru powlekanego, jak i niepowlekanego. Przychody ze sprzedaży papieru w IV kwartale wyniosły 539,1 mln zł wobec 543 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, a na poziomie EBITDA odnotowano stratę w wysokości 12,3 mln zł wobec 26,3 mln zł zysku rok wcześniej. W całym 2018 roku przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły 2,26 mld zł i były o 4 proc. wyższe niż przed rokiem, a EBITDA spadła do 66 mln zł z 131 mln zł rok wcześniej. Największym wyzwaniem dla segmentu papieru grupy były wysokie ceny celulozy, które grupa kompensowała podwyżkami cen papieru. W samym IV kwartale 2018 r. ceny celulozy spadły w porównaniu z najwyższym poziomem jaki osiągnęły w III kwartale 2018 r., ale były nadal średnio o 10-30 proc. wyższe niż w IV kwartale 2017 r. - Rok 2018 wyraźnie pokazał, że działania skierowane tylko na rynek nie wystarczą by odbudować nasze marże. Musimy położyć jeszcze większy nacisk na redukcję kosztów, wzrost wydajności oraz rozwój nowych produktów - podsumował Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.