Dywidendowe szachy w spółkach. Kto wypłaci więcej, kto zrezygnował?

Nieco inaczej wyglądała sytuacja w Mangacie, gdzie z inicjatywą wyszedł największy akcjonariusz, czyli Capital MBO (ma 63,3 proc. udziału w ogólnej licznie głosów) i przeforsował wypłatę wyższej dywidendy, niż proponował zarząd. W tym przypadku walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę prawie 37 mln zł z zeszłorocznego zysku wynoszącego 47,5 mln zł, co oznacza wypłatę 5,50 zł na akcję. Zarząd przemysłowego holdingu wcześniej rekomendował przeznaczenie na dywidendę 30 mln zł, czyli 4,50 zł na akcję. Ruch głównego akcjonariusza to powtórka sytuacji z poprzedniego roku. Wówczas przeforsował on wypłatę nieco ponad 45 mln zł dywidend z zysku za 2023 r., czyli 6,75 zł na jedną akcję, podczas gdy zarząd proponował 5,50 zł na akcję. Podobna sytuacja miała miejsce również dwa lata temu, gdy do akcjonariuszy trafiło finalnie 9 zł na akcję wobec 7,50 zł, które rekomendował zarząd.

Wyższą dywidendę z zysku za poprzedni rok finalnie wypłaciło w tym roku również Pekao. Akcjonariusze tego banku, wśród których najwięcej do powiedzenia ma Skarb Państwa, przegłosowali na walnym zgromadzeniu wypłatę 18,36 zł na akcję. To więcej, niż początkowo rekomendował zarząd, który obstawał przy 12,60 zł na akcję. Finalnie do kieszeni akcjonariuszy trafiło nie 50 proc., ale aż 75 proc. zeszłorocznego zysku netto, czyli ponad 4,8 mld zł. Jest to co prawda nieco mniej niż w poprzednim roku, gdy bank przeznaczył na wypłatę rekordowe 5,2 mld zł, ale znacznie więcej, niż oczekiwał rynek.