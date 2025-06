Słabnie kondycja firm przemysłowych

Początek 2025 roku przyniósł pogłębienie negatywnych tendencji w wynikach firm przemysłowych z warszawskiej giełdy. Nadal muszą mierzyć się z takimi wyzwaniami, jak osłabienie popytu w Europie Zachodniej, presja kosztów czy umocnienie złotego. To nie pozostaje bez wpływu na ich kondycję finansową.

Trudny początek 2025 roku

Spadek przychodów i pogorszenie sytuacji gotówkowej zmuszają spółki do szukania oszczędności czy nawet dodatkowego finansowania. Celem ograniczenia kosztów coraz częściej stają przed koniecznością optymalizacji zatrudnienia czy zmniejszenia wydatków na inwestycje. Dużo słabsze wyniki w połączeniu ze wzrostem wskaźników zadłużenia spółek sprawiły, że ich akcjonariusze nierzadko musieli pogodzić się z brakiem dywidendy, którą jeszcze nie tak dawno chętnie wypłacały. W takiej sytuacji znalazł się Wielton.

Największy rodzimy producent przyczep i naczep mocno odczuł załamanie popytu w branży przewozowej, co negatywnie przełożyło się na jego wyniki i sytuację finansową. Trzeci kwartał z rzędu już na poziomie wyniku EBITDA grupa miała stratę. To sprawiło, że jeszcze mocniej musi zaciskać pasa. – Największym wyzwaniem dla Wieltonu w perspektywie kolejnych kwartałów pozostaje erozja marż spowodowana wyniszczającą wojną cenową, która uniemożliwia odbudowę rentowności mimo stabilnych wolumenów. Spółka mierzy się także z trudną sytuacją makroekonomiczną w kluczowych krajach, takich jak Francja i Niemcy, gdzie popyt na naczepy znacząco spada. Wysokie koszty finansowe, ujemne przepływy operacyjne i ograniczony dostęp do kapitału tworzą dodatkową presję na płynność – zauważa Adam Zajler, analityk BM Banku Millennium. Dlatego spółka zrewidowała plany inwestycyjne na 2025 rok, ograniczając wydatki do niezbędnego minimum. Ponadto największy akcjonariusz Wieltonu w ramach ABB spieniężył duży pakiet jego akcji, by pozyskać środki na objęcie walorów nowej emisji, która okazała się konieczna w celu dokapitalizowania firmy na kwotę 50 mln zł. W ten sposób spółka wypełni zobowiązania w umowach zawartych z kredytującymi ją bankami.