UOKiK ostrzega przed FutureNet i FutureAdPro – to mogą być piramidy!

Obie firmy uzależniają korzyści od tego, że ktoś będzie werbował kolejnych uczestników. System przestanie działać, gdy nie będą do niego przystępowały inne osoby. Zazwyczaj w tego typu schematach pieniądze trafiają głównie do pomysłodawców piramidy – to słowa Marka Niechciała, prezesa UOKiK, cytowane na stronie urzędu. Jak widać, nikt się nie patyczkuje i wprost nazywa tytułowe projekty schematami Ponziego. „Konsumenci mogą stracić swoje pieniądze. Dlatego oficjalnie ostrzegamy: nie kupujcie oferowanych pakietów, nie wprowadzajcie znajomych do system" – czytamy na stronie UOKiK. Tytułowymi serwisami zarządzają dwie firmy: BCU Trading z Dubaju i Futurenet Ukraine ze Lwowa. UOKiK wszczął przeciw nim postępowanie i postawił im zarzuty. Serwisami interesuje się również Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu i prowadzi śledztwo.