Spółka miesiąca: Ponad 20-proc. stopa zwrotu na akcjach Jastrzębskiej Spółki Węglowej

JSW wskazał do portfela Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. – W lutym zaczęła się korekta, która sprowadziła kurs akcji z 42 do 27 zł. W kolejnych tygodniach stopniowo pojawiały się sygnały zwiastujące, że lokalny dołek został ustanowiony jeszcze w marcu – tłumaczył przed miesiącem ekspert. I miał rację. Marcowy dołek wypadł na poziomie 27 zł i w kolejnych tygodniach nie został pogłębiony. Schłodzenie nastrojów i główny trend ponownie zachęciły popyt, czego spodziewał się Sawicki. – Zachowanie długoterminowej tendencji zwyżkującej sugeruje wskaźnik ADX DMI obliczany dla interwału tygodniowego, a na bliskość lokalnego dołka wskazywać może dzienny oscylator stochastyczny – wyjaśniał ekspert. W maju cena ruszyła w górę. Miesiąc zamknął się z wyceną 36,49 zł, co oznacza, że na akacjach JSW można było zarobić w maju aż 20,43 proc. To imponujący w wynik. W tegorocznej edycji portfela tylko jedna spółka osiągnęła lepszy rezultat. Mowa o Gaming Factory w styczniowym portfelu. Akcje tej firmy podrożały wówczas o 23,97 proc., a typującym był Michał Krajczewski z BM BNP Paribas. Jak dotąd tylko tym dwóm spółkom udało się przekroczyć próg 20-proc. wzrostu. Dzięki majowemu wskazaniu Bartosz Sawicki przesunął się w rankingu typujących z siódmego na piąte miejsce. Jego skumulowana stopa zwrotu od początku roku wynosi 23 proc. Na pięć dotychczasowych typów w trzech był na plusie, a w dwóch na minusie. Warto jednak dodać, że do kwietnia miesięczne zmiany kursów akcji typowanych przez niego firm nie przekraczały 2 proc. W czerwcu ekspert stawia na Eurocash. Notowania akcji spółki są w fazie zmiany długoterminowego układu sił. Świadczy od tym fakt, że cena „walczy" z 200-sesyjną średnią kroczącą. Jest to więc propozycja dla inwestorów, którzy szukają długoterminowych dołków i liczą na złapanie hossy w jej najwcześniejszej fazie. PZ