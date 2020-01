Paweł Borys. 39 proc. pracowników w PPK to solidny wynik i kredyt dla programu

Prezes Budimeksu opowiadał, że pracownicy jego działu finansowego policzyli, że nawet w czarnym scenariuszu giełdowym, przy wypłacie pieniędzy z programu, jego uczestnik ma co najmniej 20 proc. zysku. I udział pracowników tego działu w PPK to 100 proc.! Udziałowi większej grupy pracowników szkodzą niektóre nieprawdziwe informacje jak np., że PPK to obniżka pensji, a przecież tak naprawdę jest to podwyżka w formie dopłaty do naszych prywatnych oszczędności. Czy podawanie w wątpliwość prywatności, pomimo że jest to wprost zapisane w ustawie, a środki można w każdej chwili wypłacić. To nieuczciwe, ale trafia niestety do wielu osób. Oczywiście prowadzimy pozytywną kampanię informacyjną, ale budowa zaufania na pewno zajmie kilka lat. Oczywiście cieniem na PPK kładzie się historia OFE. Związany z nią spadek zaufania do długoterminowego oszczędzania wychodzi nam w badaniach i podczas bezpośrednich spotkań z pracownikami. Do tego dochodzi niski udział cudzoziemców w programie. I niski udział pracowników zatrudnionych na czas określony, a tych mamy w Polsce bardzo dużo, bo prawie 20 proc. Więc trochę to wynika ze struktury rynku pracy, trochę z poziomu dochodów, które choć rosną, ciągle nie są jeszcze wysokie, trochę też z niskiego zaufania po historii OFE.