PPK to już stały element krajobrazu emerytalnego

Jego zdaniem, mimo ogólnej pozytywnej oceny, trzeba jasno powiedzieć, że PPK nie spełniły jeszcze pokładanych w nich nadziei. – Przede wszystkim nie stały się rozwiązaniem powszechnym, a pamiętajmy, że twórcy tego programu adresowali go do ponad 11 mln Polaków. Zamiary te zostały zrealizowane w około 30 proc., tak więc literalnie sukces jest, ale jakby 30-procentowy – mówi szef Instytutu Emerytalnego. – Jednak z drugiej strony PPK są najszybciej rozwijającym się produktem pod względem przyrostu aktywów i dlatego też to jest duża część przyszłości długoterminowego oszczędzania w naszym kraju. Natomiast po pięciu latach stanowczo za wcześnie na dokonywanie oceny zyskowności czy opłacalności PPK. Należy bowiem pamiętać, że jest to plan co do zasady przewidziany na kilkadziesiąt lat indywidualnego uczestnictwa i w takiej perspektywie powinno się oceniać wyniki – dodaje.

W ocenie Marcina Materny, doradcy inwestycyjnego, dyrektora departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim, PPK raczej nie spełniają pokładanych w nich nadziei, jeśli chodzi o liczbę uczestników tego programu. – Jeśli chodzi o kilkunastoprocentowy zysk, jaki osiągnęły w 2024 r., jest już lepiej, choć szkoda, że w dalszym ciągu są one wyeksponowane głównie na rynek polski, jeśli chodzi o akcje. Z punktu widzenia inwestorów nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie – mówi Marcin Materna. – Mając na względzie, że są to środki na emeryturę, które będą wypłacone za 20–30 lat, spółek typu PKN czy PGE może w ogóle nie powinno tam być, natomiast większa ekspozycja powinna przypaść wzrostowym sektorom z całego świata – przekonuje.

Nasi rozmówcy dostrzegają też pewne dość niepokojące zjawisko związane z pracowniczymi planami kapitałowymi. – PPK notują stabilne wpływy, choć coraz więcej osób odkrywa, że łatwo można wypłacić wpłacone środki i powiększyć sobie nieco pensję. Odpływy to około 20 proc. wpływów – zauważa Materna.

Na wypłaty uwagę zwraca też Tomasz Stadnik. – Ostatnio sporo mówi się o wypłatach z planów (prawie miliard złotych w pierwszym półroczu), ale tę kwestię warto rozpatrywać z dwóch perspektyw. Duża wartość nominalna wypłat z PPK stanowi niewielki ułamek łącznych aktywów zgromadzonych w planach, które wciąż są zasilane nowymi składkami. Ponadto liczy się powód wypłaty. Część osób oczywiście traktuje PPK jako dodatkowe źródło dochodu albo testuje, czy pieniądze faktycznie można wypłacić. Pamiętajmy jednak, że w PPK uczestniczą osoby w wieku 60+ przechodzące na emeryturę, a z drugiej strony osoby najmłodsze, rozpoczynające swoją karierę zawodową, które wykorzystują środki z PPK na cele mieszkaniowe – zauważa prezes TFI PZU.

Zdaniem Pawła Hotowy rosnąca liczba uczestników, którzy dokonują wypłaty środków przed osiągnięciem 60. roku życia, pokazuje konieczność dalszych działań promujących program wśród mniej zaangażowanych grup oraz potrzebę oferowania dodatkowych zachęt finansowych, takich jak ulgi dla pracowników i pracodawców.

Jaka przyszłość PPK?

– Nowe aktywa systematycznie płyną do PPK i uważamy, że ten trend będzie kontynuowany w kolejnych latach – mówi Tomasz Stadnik. Zwraca uwagę, że fundusze emerytalne stanowią stabilne źródło długoterminowego kapitału, który może zostać zaprzęgnięty do jeszcze efektywniejszej niż obecnie pracy przy zwiększaniu innowacyjności polskiej gospodarki, a jednocześnie stopy zwrotu dla przyszłych emerytów. – Z tej perspektywy korzystne byłoby zliberalizowanie obecnych limitów nałożonych na fundusze zdefiniowanej daty stanowiące „serce” PPK oraz rozszerzenie ich spektrum inwestycyjnego. Pożądanym kierunkiem rozwoju PPK byłoby otwarcie się na szeroko pojęte inwestycje alternatywne, w tym fundusze PE/VC skupione na inwestycjach w innowację czy infrastrukturę. Fundusze emerytalne mogą odegrać ważną rolę w transformacji energetycznej Polski – przekonuje prezes zarządu TFI PZU.