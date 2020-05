W skrócie. Banki zachęcają do korzystania, ale obniżają odsetki

Logowanie bez PIN | Toyota Bank Polska rozszerzył funkcjonalność swojej aplikacji Mobilna Autoryzacja, służącej do potwierdzania logowania i transakcji. Obecnie użytkownicy mobilnego narzędzia mogą się do niego logować za pomocą odcisku palca oraz Face ID bez konieczności wprowadzania numeru PIN. Aby włączyć automatyczne logowanie lub logowanie biometryczne, wystarczy zalogować się do aplikacji ustalonym kodem PIN i wybrać odpowiednie ustawienia. Toyota Bank oferuje jeszcze jedną aplikację mobilną – Tankuj Korzyści, skierowaną do zmotoryzowanych klientów. To narzędzie również doczeka się niebawem znaczącej aktualizacji. Aplikacja zyska nowy wygląd graficzny i bardziej przejrzyste menu funkcjonalne, a w niedalekiej przyszłości kilka ciekawych nowości, m.in. płatności za bilety komunikacji miejskiej czy też wnoszenie opłat za parking.