Rajd św. Mikołaja w grudniu i obawy o 2022 rok

Warto dodać, iż na razie polskie dziesięcioletnie obligacje skarbowe testują opór w rejonie 3,30–3,05 proc. z ryzykiem podejścia pod 4 proc. To, co mnie niepokoi, to fakt, iż na ostatnich sesjach zarówno na polskich, jak i węgierskich, dziesięciolatkach rośnie rentowność (spadają ceny), natomiast na czeskich, niemieckich czy amerykańskich dziesięciolatkach rentowność spada (ceny rosną).