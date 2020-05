Na bocznym torze

Naszej gospodarce będzie pomagać bezprecedensowe luzowanie polityki monetarnej i fiskalnej. Jeśli dzięki niemu wzrost szybko odbije, to inwestorzy mogą przez palce patrzeć nawet na dwucyfrowy deficyt budżetowy względem PKB, który będzie pochodną pakietów ratunkowych. Położenie złotego od sytuacji z poprzedniego kryzysu odróżnia także to, że obecnie jest wolny od przewartościowania i nierównowag w bilansie płatniczym. W rezultacie uważamy, że czarny scenariusz zakładający podobną przecenę jak w 2008 r. złotemu nie grozi. Powrót do przedpandemicznych pułapów kursu – identycznie jak powrót życia do normalności – będzie jednak bardzo długotrwały. ¶