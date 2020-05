Koniec ignorowania danych?

Niemiecki DAX spadał cztery sesje z rzędu, co symptomatyczne, koniec tygodnia został zwieńczony wzrostem. Stało się to w tle publikacji danych o PKB za I kwartał, które pokazały największe od dekady kurczenie się niemieckiej gospodarki. Z jednej strony więc można postawić tezę, że inwestorzy zaczęli dostrzegać negatywne dane, z drugiej jednak, sporo wydarzeń rynkowych temu przeczy. Prosty przykład idzie z USA, gdzie tygodniowe dane o nowych bezrobotnych przekroczyły oczekiwania analityków, przez co teoretyczna stopa bezrobocia przekroczyła wartość 20 proc. Rynki co prawda nie zignorowały tej informacji, ale też równie szybko przeszły z nią do porządku dziennego. Zresztą wystarczy spojrzeć na wykresy rentowności amerykańskich obligacji, które po odbiciu kilka dni temu ponownie wyceniają dalsze ruchy rezerwy federalnej, i to wbrew temu, co komunikuje Fed. Można więc śmiało stwierdzić, że paradygmat im gorzej, tym lepiej, ma się dobrze. Spójrzmy na krajowy rynek. Dane o PKB co prawda jeszcze nie były tragiczne, przynajmniej za I kwartał, również prognozy na rok 2020 i kolejny. W przypadku br. EBOiR prognozuje dla Polski spadek PKB o 3,5 proc. i 4-proc. odbicie w przyszłym roku. Komisja Europejska prognozuje spadek krajowego PKB w br. o 4,3 proc., przy europejskiej średniej na poziomie 7,7 proc. Co to oznacza dla perspektyw krajowego rynku akcji? De facto nic. Podczas najsłabszej, czwartkowej sesji w minionym tygodniu WIG20 mocno otarł się o ważne techniczne wsparcia, a spadki objęły niemal cały rynek. W szerszej perspektywie, trwający od miesiąca trend boczny wokół poziomu ok. 1600 pkt, w dalszym ciągu nie został zanegowany.