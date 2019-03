8 marca – Dzień Kobiet i szczyt na GPW z 1994 roku

Ten krótki rys historyczny część inwestorów może uznać za zamierzchły w kontekście 10 lat hossy na amerykańskim rynku oraz byczych dwóch miesięcy w segmencie małych spółek. Znamienne jest, że w ostatnich tygodniach na pytanie o negatywne zaskoczenie z rynku trudno mi było znaleźć jednoznaczną odpowiedź, co mnie zastanawiało. W tym kontekście na ratunek przyszła propozycja wydatków partii rządzącej szacowana na 40 mld zł, wobec czego indeks obligacji skarbowych spadł jednego dnia o 0,4 proc., czyli najmocniej od ponad roku. Z tego też względu stopy zwrotu funduszy dłużnych są w ostatnim okresie pod presją, natomiast z powodu mocnego zachowania sWIG80 przynajmniej przejściowo blask odzyskują fundusze akcyjne, zwłaszcza przeważone w średnich i małych spółkach. Ponieważ często inwestorzy kupują historyczne stopy zwrotu, to ta zmiana może być istotnym katalizatorem dla akcji polskich. Przy czym kluczową kwestią jest zachowanie rynku w wymagającym otoczeniu. Przełom 2017 i 2018 r. był udany dla posiadaczy akcji, natomiast później nastąpił dramat, więc jak mówi giełdowe powiedzenie, odpływ pokaże, kto pływał bez majtek. Aby dobrze oddać sytuację, wymagające otoczenie to dla mnie jako cofnięcie S&P 500 po blisko 20-proc. wzroście w blisko dwa miesiące, obawy inwestorów o stan gospodarki strefy euro, które zostały wzmocnione przez luźniejszą politykę EBC czy też umocnienie USD (indeks DXY), co zazwyczaj pogarsza sentyment do rynków wschodzących, w tym i WIG20TR w USD. Podsumowując, pomimo wymagającej historii z 1994 r. i 59-proc. udziału inwestorów zagranicznych w obrotach na WIG słaby sentyment inwestorów indywidualnych mierzony przez SII zdaje się być długoterminowym wsparciem dla małych spółek, jak również stopy zwrotu funduszy akcyjnych za 2019 r., choć WIG20 jest pod presją ¶