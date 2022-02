Dług i akcje pod ciągłym ostrzałem?

Akcje to nie tylko spółki wzrostowe skoncentrowane na amerykańskim indeksie Nasdaq. Z kolei obligacje to nie tylko stałokuponowy dług skarbowy. Szczególnie w obecnym środowisku inwestycyjnym należy unikać uogólnień, gdyż po okresie przypływu, który podnosił wszystkie łodzie, nadszedł czas odpływu, kiedy łatwiej dostrzec, kto pływał nago. Sternikiem na chwilę obecną wydaje się być polityka monetarna, która po dłuższym okresie ultrałagodnego okresu od końca zeszłego roku zaczyna być stopniowo normalizowana bądź zaostrzana. W zeszłym tygodniu do szerokiego grona banków centralnych zaniepokojonych podwyższonym poziomem inflacji dołączył EBC. Strefa euro była jednym z ostatnich bastionów retoryki wskazującej na przejściowy charakter wyższej inflacji. Trudno jednak było ją kontynuować, kiedy kolejne miesiące pokazują trendy odwrotne od tych wcześniej oczekiwanych. Tym samym do grona wyprzedawanego długu dołączyły europejskie obligacje skarbowe.