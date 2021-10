Umowa z Novavaksem mocno rozgrzała Mabion

Mabion był w piątek liderem zwyżek na GPW. Jego akcje zyskiwały 25 proc., dochodząc do 94 zł. Tylko w pierwszej połowie sesji właściciela zmieniły walory o wartości ponad 100 mln zł. Euforia inwestorów była reakcją na informację o tym, że polska spółka będzie wytwarzać na skalę komercyjną antygen kandydata na szczepionkę na Covid-19 dla koncernu Novavax. Umowę zawarto do końca 2025 r. z opcją jej przedłużenia. Łączna wartość kontraktu to 372 mln USD, czyli 1,46 mld zł.