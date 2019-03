Piotr Garstecki, Scope Fluidics: Inwestor wnosi nie tylko kapitał

Pracujemy nad tym systemem od 2016 r., najpierw w ramach Scope, a od momentu, gdy uznaliśmy, że jesteśmy w stanie go stworzyć, w ramach spółki celowej Bacteromic. Ona rozwija się szybciej, niż planowaliśmy. System, który kosztował dotąd 2 mln zł, jest gotowy, aby zacząć przygotowania do industrializacji, do produkcji. I to się wiąże z kosztami.