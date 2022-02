Medicalgorithmics zaangażowany w obiecujący projekt w USA

Spółka będzie dostawcą rozwiązań do zdalnej diagnostyki w prowadzonym przez renomowane ośrodki badawcze badaniu klinicznym. Celem badania jest określenie skali występowania pooperacyjnego migotania przedsionków w wyselekcjonowanej grupie pacjentów. W badaniu, w którym będzie używane urządzenie PocketECG 4, udział weźmie 500 pacjentów. Zostanie prowadzone w doświadczonych ośrodkach klinicznych będących częścią sieci CTSN. Planowany czas udziału pacjentów w badaniu to 48 miesięcy, a każdy uczestnik otrzyma urządzenie PocketECG na okres 30 dni od chwili wypisu ze szpitala. - To dla nas bardzo ważny, referencyjny projekt, potwierdzający najwyższa klasę technologii PocketECG. Dzięki niemu dotrzemy z naszymi rozwiązaniami do szerszej grupy potencjalnych klientów i zwiększymy rozpoznawalność naszych technologii, co powinno wesprzeć rozwój sprzedaży na rynku USA. Współpraca z amerykańskimi ośrodkami akademickimi to także ważny sygnał dla potencjalnych partnerów z innych krajów, dodatkowo uwierzytelniający skuteczność naszych technologii – ocenia powiedział Maciej Gamrot z zarządu Medicalgorithmics.