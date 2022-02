Biomed ma umowę z resortem zdrowia. Kurs w górę

Biomed podkreśla, że mocno zależy mu na eksporcie. W styczniu po raz pierwszy zrealizował sprzedaż swojego leku Gamma Anty D do Chorwacji (sprzedaje tam już swój lek Onko BCG 100). Spółka ma też za sobą m.in. pierwszą dostawę Onko BCG do Słowenii oraz pierwszą sprzedaż kilkuset opakowań Onko BCG 100 do Wielkiej Brytanii.