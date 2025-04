Synthaverse osiągnął w 2024 roku rekodowe 71,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 22 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 34 proc. do 20,5 mln zł, a zysk operacyjny o 44 proc. do 12,4 mln zł. Zysk netto wyniósł blisko 7,6 mln zł i był o 59 proc. wyższy niż rok wcześniej.

- Nasza strategia przynosi wymierne efekty. Za nami kolejny rok dynamicznych wzrostów. Rekordowe przychody to m.in. zasługa wzrostu sprzedaży Onko BCG o 57 proc. do 26,8 mln zł. Cieszą też rekordowe zyski, osiągnięte pomimo wymagającego otoczenia. Chcemy kontynuować ten trend i w 2025 roku nadal dynamicznie poprawiać wyniki – komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes Synthaverse.

W 2024 roku łączna sprzedaż produktów BCG (Onko i Szczepionka) wzrosła o 40 proc. do 36,7 mln zł. W segmencie tradycyjnym przychody wzrosły o blisko 9 proc. do poziomu 35,1 mln zł.

Synthaverse pozyskuje zlecenia na nowym rykach

W ubiegłym roku spółka kontynuowała ekspansję na nowe rynki. Zawarła umowy na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktu leczniczego Onko BCG 100 do siedmiu krajów Ameryki Południowej (Brazylii, Argentyny, Kolumbii, Peru, Ekwadoru, Chile i Paragwaju). Synthaverse dostarczy na te rynki produkt leczniczy za 168,9 mln zł. - Podpisane umowy z Blau Farmacéutica są największe pod względem wartości w historii Synthaverse. Pozwalają na dywersyfikację rynków sprzedażowych i odpowiednie przygotowanie się w związku z planowanym wzrostem produkcji w nowym zakładzie Onko BCG - wskazuje szef Synthaverse.

W ubiegłym roku Synthaverse rozpoczął działalność operacyjną w nowym zakładzie Onko BCG oraz uruchomił nowe Centrum Badawczo- Rozwojowe. Dzięki tym inwestycjom znacznie zwiększyły się moce wytwórcze producenta leków. Synthaverse chce ruszyć ze sprzedażą Onko BCG z nowego zakładu pod koniec 2026 roku.