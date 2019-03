3 kryptowaluty pod lupą analityka technicznego

Ostatnie dni to okres marazmu i wyhamowania zmienności. Ethereum odnotowało niewielkie ruchy zaś pozostawanie na bieżących poziomach neutralnie wpływa na outlook. Z jednej strony trzyma opór zlokalizowany na wysokości 170 USD, którego przełamanie przez tygodniowe ceny zamknięcia stanowiłoby trigger do zaatakowania okolic 250 USD. Od południa układ także się nie zmienił względem poprzedniego tygodnia tj. kluczowe wsparcia umiejscowione są na wysokości 101 oraz 82 USD. To, co zwraca na siebie uwagę to trójfalowy charakter grudniowo-lutowej zwyżki, który ostrzega przed kontynuacją bessy.