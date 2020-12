Analiza poranna – obawy o dystrybucję szczepionki Pfizera

Europejski poranek na rynku ropy jest pomyślny. Cena WTI podniosła się do 46.5 dolarów za baryłkę czyli osiągnęła kolejne maksimum w ramach ruchu po kwietniowym zamieszaniu i spadku cen jednej z serii kontraktów w strefę wartości ujemnych. Zwyżka to reakcja rynku na informację o decyzji grupy OPEC+ o podniesieniu limitów produkcji o 500 tys. baryłek dziennie począwszy od stycznia. Biorąc pod uwagę aktualny poziom produkcji, to tak naprawdę jest to krok w kierunku zbliżenia ustalonego limitu do tego, co już faktycznie jest produkowane. Rynek obawiał się większego poluzowania ograniczeń w wydobyciu. Ciekawie jest również na rynku złota. Cena znajduje się wciąż w fazie zwyżki i osiągnęła właśnie poziom 1844 dolarów za uncję. Wzrost cen z tego tygodnia może być pierwszym ruchem w ramach nowej fali wzrostów, a zatem kończącym trwającą od sierpnia fazę korekty. Barierą dla byków jest obecnie poziom 1860 dolarów.