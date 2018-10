13 spółek pod techniczną lupą prof. Borowskiego

Zgadza się. Baltona to przykład klasycznego trendu wzrostowego, który trwa już niemal rok. Od maja do sierpnia tworzyła się baza, po której nastąpiło wybicie w górę. Ostatnie białe, dzienne korpusy pokonały lokalny opór, co także ma optymistyczną wymowę. Co do wskaźników – MACD jest trochę wykupione, ale zakręciło w górę próbując tworzyć kolejny szczyt. DI+ i DI- potwierdzają wybicie, podobnie jak Akumulacja/Dystrybucja. Wysokie wartości oscylatorów sygnalizują możliwość korekty, ale mimo wszystko Baltona to jedna z niewielu spółek, gdzie można stosować strategię kup i trzymaj.