Cisowski, DI Xelion: To słaby moment na kupowanie akcji

Po ostatnim kryzysie w 2008 roku, między jesienią 2018 r. a sierpniem 2013 r., czyli w ciągu pięciu lat, zrobiono to, co teraz w zaledwie dwa miesiące. A to przecież nie koniec. Bilans amerykańskiego banku centralnego do końca roku ma urosnąć do 9 bln USD. Europejski Bank Centralny też działa bardzo aktywnie. Podobnie jak Narodowy Bank Polski – podejmuje on kroki, które jakiś czas temu były nie do pomyślenia.