Moda na strategię carry trade przeminęła

Myślę, że nawet mimo ograniczeń narzuconych przez unijnego regulatora to w tym przypadku dźwignia wciąż jest wysoka. Wystarczy wspomnieć o lirze tureckiej. Tam dzienne wahania wynoszą nawet 1,5–2 proc. W przypadku dźwigni 1 do 10 mówimy więc o ruchu na kapitale rzędu nawet 20 proc. Jest to bardzo dużo. Tutaj raczej należy skoncentrować się na jeszcze niższej dźwigni 1 do 4 czy nawet 1 do 3. Też jednak każdy powinien zwrócić uwagę, jak broker nalicza jego punkty swapowe. Są brokerzy, którzy potrafią dorzucić marże na swapy, dzięki czemu zarabiają, ale są też firmy, które kwotują to we właściwy sposób, dzięki czemu możemy faktycznie korzystać z samej różnicy w oprocentowaniu danej waluty.