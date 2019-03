10 spółek z technicznym sygnałem kupna

Trzeba pamiętać, że na tych mniejszych spółkach zarówno zwyżki, jaki korekty są dość dynamiczne. Nie są to więc spółki typowe pod strategię "kup i trzymaj", ale raczej do krótkoterminowego grania. To co w Atalu mi się podoba, to ta krótkoterminowa baza, z której cena próbuje wybić się górą. Wstęga Bollingera zaczęła się już rozszerzać, co potwierdza możliwość ruchu w górę. Stawiając prognozę, można skorzystać z długości owej bazy i odkładając ją w górę, mamy potencjalny zasięg ruchu na 44-47 zł. Dodam, że MACD próbuje wygenerować sygnał kupna nad linią 0, co w razie powodzenia sugerowałoby bardzo silny rynek. Podobnie jest na ROC. Poza tym wskaźniki akumulacji pokazują powolny napływ kapitału.