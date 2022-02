Marek Rogalski, DM BOŚ: Złoty ma potencjał do umacniania się

Ostatnie tygodnie za sprawą banków centralnych były bardzo ciekawe na rynku walutowym. Zaczęło się od Rezerwy Federalnej, która daje jasny sygnał, że jest gotowa podnosić stopy procentowe i zacieśniać politykę pieniężną. W pierwszej reakcji dolar zyskiwał, ale później obserwowaliśmy już ruch w drugą stronę. To tylko korekta czy coś więcej?

Rynek faktycznie licytuje się teraz na ilość, jak i wielkość podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To, że dolar teraz traci, a zyskują inne waluty wynika z pewnego paradoksu. Skoro bowiem Fed szykuje podwyżki stóp procentowych, to robią to także inni. W Stanach Zjednoczonych należy spodziewać się około pięciu podwyżek w tym roku. Kluczowe jest natomiast to, że banki centralne nieco przespały moment na zacieśnianie polityki. Już w ubiegłym roku, po wakacjach, trzeba było dawać wyraźniejsze sygnały i pod koniec roku podnosić stopy. Rynki teraz widzą, że decydenci będą się ścigać z czasem przy czym to też nie będzie wyścig za wszelką cenę. Nie można bowiem robić podwyżek stóp o bardzo dużej skali, bo to też będzie miało swoje negatywne konsekwencje. Mówiąc więc krótko: jeśli Fed będzie dokonywał stopniowych podwyżek o 25 pkt baz., to niekoniecznie musi być to wsparcie dla dolara, szczególnie jeśli inni będą postępowali podobnie.