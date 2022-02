Grodno: Efektowna poprawa wyników

Rosnącej sprzedaży towarzyszy wyraźna poprawa rentowności. Marża EBITDA na koniec grudnia 2021 r. wzrosła do 5,4 proc., wobec odpowiednio 3,7 proc. w analogicznym okresie przed rokiem. - Obecna rentowność EBITDA na poziomie ponad 5 proc. była naszym celem. To jest już bardzo solidny rezultat, który osiągnęliśmy stawiając na wyżej marżowe obszary rynku i naszej oferty. Obecnie dużo inwestujemy w logistykę, automatykę, szeroko pojęty wzrost efektywności. Stale pracujemy też nad marżami. Spodziewamy się zatem nie tylko dalszej poprawy wyników, ale widzimy też przestrzeń do potencjalnego wzrostu rentowności – ocenia prezes.