Recesja uderzy w Europę

— Oczekujemy, że PKB UE spadnie w tym roku o około 7,4 proc. Jest to o wiele większy spadek niż podczas kryzysu finansowego w 2009 roku. Jeśli jednak uda nam się wrócić do pracy i utrzymać w ryzach wskaźnik zarażenia, to gospodarka UE może w przyszłym roku wzrosnąć nawet o 6,1 proc. —powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE. Według tych prognoz Polska gospodarka po najmniejszym spadku w tym roku miałaby także prawie najmniejszy wzrost w przyszłym roku — tylko 4,1 proc. Gorsza ma być tylko Finlandia, A najbardziej zyskałyby te kraje, które w tym roku stracą najbardziej, czyli południe Europy. — Ożywienie gospodarcze każdego państwa członkowskiego będzie zależeć nie tylko od rozwoju pandemii w tym kraju, ale także od struktury ich gospodarek i ich zdolności do reagowania za pomocą stabilizujących polityk— wyjaśnia KE.