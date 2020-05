Góra długów w Azji uderzy w gospodarki

Raport ekspertów z australijskiego banku ANZ zwraca uwagę na trudną sytuację w Korei Płd., Singapurze oraz w Chinach. Firmy w tych krajach przez ostatnie lata zwiększały zadłużenie, jednak pandemia skutecznie ograniczyła ich przychody, a tym samym możliwość spłaty zobowiązań. „Jeśli sytuacja będzie się przedłużać, doprowadzi to do obniżenia oceny wiarygodności firm, a w rezultacie do niewykonania zobowiązań i obniżenia wzrostu gospodarczego" – podają eksperci ANZ Research.