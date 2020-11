Druga fala Covidu nie poturbuje nas tak jak pierwsza

Większość ekonomistów nawet po ostatnich rewizjach prognoz związanych z drugą falą epidemii nie spodziewa się w tym roku takiego spadku PKB, jak resort finansów. To może oznaczać, że rząd zbyt pesymistycznie ocenił też wpływ kryzysu na stan finansów publicznych Polski. Dotychczasowe prognozy MF zakładają, że deficyt sektora finansów publicznych sięgnie aż 12 proc. PKB, podczas gdy Komisja Europejska w niedawnym raporcie oceniła, że wyniesie on niespełna 9 proc. PKB. – Nasza prognoza (deficytu – red.) jest ostrożna. Częściowo wynika to oczywiście z tego, że konserwatywna jest nasza prognoza dotycząca PKB. Jeśli recesja będzie płytsza niż założyliśmy, to automatycznie przełoży się to na mniejszy deficyt w relacji do PKB. Ale też widać, że nasze przewidywania dotyczące wpływów podatkowych były zbyt pesymistyczne, w szczególności w odniesieniu do VAT – powiedział Łukasz Czernicki.