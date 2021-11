Prognozy EBOR. Chmury na horyzoncie

Co do zasady, na szybsze odbicie PKB w tym i w 2022 r. liczyć mogą te kraje, gdzie recesja z 2020 r. była głęboka. W Polsce akurat była płytka: PKB spadł o zaledwie 2,5 proc., podczas gdy w Czechach o blisko 6 proc., a na Węgrzech o 5 proc. Oceniając cały okres 2020-2022, regionalnym prymusem będzie w ocenie EBOR Estonia. Aktywność w tamtejszej gospodarce w tym roku ma się zwiększyć aż o 9 proc., choć w 2020 r. zmalała o zaledwie 3 proc. W rezultacie PKB na mieszkańca już w I kw. tego roku wrócił tam do poziomu sprzed pandemii. Spośród „nowych członków UE" takim wynikiem może się pochwalić jeszcze tylko Rumunia. W Polsce i na Węgrzech powrót PKB per capita do poziomu z IV kwartału 2019 r. nastąpił w II kwartale br., ale w Czechach i na Słowacji oczekiwany jest dopiero w 2022 r.